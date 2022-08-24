佳源國際就一系列票據進行交換要約及同意徵求

最低接納金額」)；(ii)180,000,000美元或第二批2022年10月票據未償還本金額的90%

(「第二批2022年10月最低接納金額」)；(iii)158,143,500美元或2023年2月票據未償

還本金額的90%(「 2023年2月最低接納金額」)；(iv)270,000,000美元或2023年4月票

據未償還本金額的90%(「 2023年4月最低接納金額」)；(v)270,000,000美元或2023年

7月票據未償還本金額的90%(「 2023年7月最低接納金額」)；及(vi)207,000,000美元

或2024年2月票據未償還本金額的90%(「 2024年2月最低接納金額」，以及連同第一批

2022年10月最低接納金額、第二批2022年10月最低接納金額、2023年2月最低接納金

額、2023年4月最低接納金額、2023年7月最低接納金額，統稱「最低接納金額」)。

該集團開始交換要約，並徵求合資格持有人同意對規管同意票據的契約(「同意票據契約」)的若干建議豁免及修訂。該公司認為，是次交換要約及同意徵求若順利完成，可顯著改善本公司財務狀況，延長債務期限，改善現金流，更好的完成項目保交付任務並增強債務履約能力。

為促進現有票據重組的實施，除交換要約及同意徵求外，亦可能會考慮於香港推出安排計劃，以按照交換要約及同意徵求備忘錄附件B所載的重組支持協議(「重組

支持協議」)表格所附的條款清單的方式，實現與交換要約及同意徵求的條款相似惟

對所有現有票據持有人(包括美國人士（定義見1933年美國證券法(經修訂)(「證券

法」))開放的現有票據重組。