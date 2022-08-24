TVB：下半年EBITDA有信心扭虧　廣告增長目標逾2成

電視廣播(00511，TVB)上半年EBITDA虧損，但在5、6月改善。企業發展主管暨署理財務總裁李福來表示，集團整體業務下半年會好過上半年，今年亦感到樂觀，故預測下半年EBITDA會上升及返回正數，全年情況則取決於所有業務的進度。

主席許濤亦表示，今年為公司55周年台慶，下半年一般會有較多大型綜藝節目推出，包括香港小姐等。而管理層亦表示，會於未來兩個月內啟動直播帶貨的平台，邀請本地商家合作。許認為，無論節目生產和電商平台都會有較多的成本要投入，但相對收入的增長會更大，故財務上不需要有特別的集資計劃。

許又指，未來廣告收入於公司來說雖然仍重要，但相信於整體收入的佔比會愈來愈細，因公司已形成一個綜合企業的模式，除了廣告，也有電子商務和與內地合作的收入等。

商務營運總經理蕭世和則指，今年上半年公司的廣告收入呈V形反彈，年初起步好，但在3、4月因疫情而下跌，及後至5、6月復甦理想。6月後其中81台廣告時段已售罄，7、8月這勢頭會持續，而由於下半年有個別王牌節目推出，廣告收費亦見上升。所以公司暫定下半年廣告收入目標，料按年可增長逾20%。

至於外界傳出執行董事曾志偉確診新冠肺炎後情況嚴重，許濤在記者會上澄清他症狀與大部分患者一樣較為輕微，相信很快會重投工作之中，日前他亦以視像形式錄影獎門人節目。

另外，會上亦有傳媒問到公司的同業Mirror舞台意外事件後，對公司舞台製作的影響。許表示，公司一直遵照政府的相關指引，未來如該指引有調整，公司亦會相應跟隨。