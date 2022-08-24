瑞聲：料下半年智能手機出貨量不會出現強勁反彈

瑞聲指，由於產品結構變化及光學行業競爭加劇，令單品價格下滑，首6月毛利率按年下跌9.2個百分點至18.9%，淨利潤亦跌62%至3.5億元。

投資者關係總監黃美娟於網上會議中表示，公司已密切關注手機出貨量下跌的情況，更引述數據指上半年全球市場的出貨數跌9%，其中以Andriod手機最受影響，而作為全球最大市場的中國更挫15%。

黃氏直言，預期下半年Andriod手機出貨量的反彈能力或「不如外界想像的那麼強」，但會呈逐漸恢復的趨勢，現正密切跟進客戶需要，以調整相關訂單及生產計劃；冀能同時減低公司的生產成本及庫存，以提升毛利水平。

值得一提的是，該企今年在業績中將新增「傳感器及半導體業務」分部，黃表示，分部主要仍是微機電系統(Microelectromechanical Systems，MEMS)，當中的MEMS晶片含半導體技術，故更名；未來將着力自研MEMS晶片，並於車載、AR及VR等相關方面應用。