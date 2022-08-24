樓價尋底！蝕讓個案停不了　大埔半新盤鬆綁輸錢離場

樓價跌勢未止，市場蝕讓買賣停不了，其中大埔白石角朗濤兩房單位以755萬元易手，原業主持貨3年辣招鬆綁轉售，帳面輕微虧蝕約4萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南透露，北角半山雲景台高層B室，實用面積約1,065方呎，套三房間隔，享煙花海景，累減170萬元，以2,630萬元連車位易手，呎價約24,694元，新買家屬外區用家，區內睇樓兩年多，原業主於1976年以30.1萬元買入，單位升值超過86倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角健威花園E座低層單位，實用面積約456方呎，連約300方呎平台，兩房間隔，望內園景，成交價715萬元，呎價約15,680元，單位原先叫價約768萬元，最終減價53萬元成交，減幅約6.9%。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤稱，鑽石山居屋鳳禮苑鳳禧閣中層2室，實用面積約559方呎，三房間隔，未補價第二市場價465萬元成交，原業主放盤1個半月，叫價為538萬元，減價約13.6%，呎價約8,318元。

●中原王子健表示，紅磡海濱南岸4座高層H室，實用面積約590方呎，三房兩廁間隔，望市景，買賣雙方議價後，剛以1,045萬元成交，呎價約17,712元，原業主於2012年8月以625萬元購入，帳面獲利420萬元，或升值67%。

●香港置業王英傑指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街15號中層C室，實用面積約485方呎，一房間隔，望內園景，以698萬元放盤約1個月，雙方經議價後減價約70萬元或減幅約10%，以約628萬元成交，呎價約12,948元，低市價約5%。

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新界區

●祥益袁思賢稱，屯門時代廣場C座中層4室，實用面積約346方呎，原業主有意加快售出物業，經議價後減價22萬元，外區客遂便決定以428萬元購入上址作投資用途，呎價約12,370元，屬低市價成交。

●世紀21天生置業阮志堅表示，屯門星堤5座高層複式戶，實用面積約1,883方呎，四房三套房連工人套房間隔，獲外區買家以2,366萬元承接，呎價約12,565元，原業主於2011年10月以2,196.6萬元購入，持貨逾10年帳面賺169.4萬元，期內升值約8%。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊麗湖居2座低層H室，實用面積約550方呎，區內客留意到近日樓價有調整，加上原業主有意賣樓，累減逾50萬元，新買家決定以550萬元購入自住，呎價約10,000元。

●中原許秋偉表示，大埔白石角朗濤88月暫錄約兩宗買賣，包括6A座中層C室，實用面積約566方呎，兩房間隔，議價後以755萬元易手，呎價約13,339元，原業主於2019年以759萬元購入，持貨約3年帳面蝕約4萬元。

●中原方翰達稱，大埔富善花園8月暫錄兩宗買賣，屋苑1座中層A室，實用面積約365方呎，兩房間隔，放盤時開價約455萬元，日前議價後以430萬元易手，呎價約11,781元，新買家為上車客，購入單位自用。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田碧濤花園2期富臨閣高層C室，實用面積約651方呎，三房間隔，原先叫價850萬元，放盤4個月，累減150萬元，獲買家以700萬元承接，減幅達17.6%，呎價約10,753元。

●中原黎宗文指，沙田河畔花園8月暫錄6宗買賣，屋苑F座高層4室，實用面積約242方呎，兩房間隔，本月初放盤時開價約498萬元，日前議價後以440萬元易手，呎價約18,182元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山迎海‧星灣御23座低層B室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，原先叫價1,088萬元，放盤1年，調整售價至1,033萬元成交，減幅約5.1%，呎價約18,316元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心本月錄約3宗買賣，屋苑2座中層D室，實用面積約522方呎，三房間隔，議價後以758萬元易手，呎價約14,521元，新買家為用家。

●利嘉閣潘佳彬稱，將軍澳維景灣畔11座低層F室，實用面積約665方呎，套三房間隔，望山景，日前以約996萬元易手，呎價約14,977元，原業主於2002年12月以約310萬元購入上址，持貨約20年帳面獲利約686萬元，期內物業升值約2.2倍。

●美聯劉卓豪指，將軍澳蔚藍灣畔7座高層C室，實用面積約487方呎，兩房間隔，去年12月放盤叫價960萬元，前後調減4次至820萬元成交，累減140萬元，減幅約15%，呎價約16,838元，將軍澳區私樓本月暫錄約143宗買賣。

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