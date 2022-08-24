港交所：積極考慮開發碳市場相關產品

她指，港交所目標是建立一個平台讓供應商和投資者進行碳信用的交易，而下一步將發展碳生態圈，包括碳產品，以支持企業轉型至低碳經濟和採用可持續的營運模式。

她重申，港交所致力連接中國與世界和連接資本與機遇，作為綠色及可持續金融的領導者，期望帶領金融行業擴大綠色投資產品的種類，並鼓勵上市公司把握機遇，在香港、內地以及其他地區創造可持續的未來。除了推動碳和綠色投資產品的發展外，港交所同時積極發展ESG領域，特別是ESG數據、可持續及綠色交易資訊平台(STAGE)以及可持續、綠色及社會責任產品資料庫。

她認為，資本市場在實現淨零排放目標中的角色重要，舉例指，太陽能電力的價格在過去十年間下跌了約89%，部分原因在於研發領域的巨額投資，使其產能得以大幅提升。

蘇盈盈提到，中國是亞太地區最大的一個碳市場，而中國已承諾在2030年實現「碳達峰」(即二氧化碳排放量達到歷史最高峰)，至2060年實現淨零排放。中國內地市場在一些方面仍處於起步階段，而香港作為領先的國際金融中心，有可能成為連接中國與國際市場的超級紐帶，目前與內地的合作夥伴緊密合作，積極探索發展碳交易的生態圈。全球碳交易中心對於有效的碳市場價格發現至關重要，並將大大支持整體碳市場的發展。

她估計，2025年全球環境、社會及管治(ESG)資產管理規模達50萬億美元，較2020年上升一倍，而亞洲將會是主要增長的動力，其ESG資產管理規模料從2021年第三季度的900億美元，急升至2025年的5,000億美元。