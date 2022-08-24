【入市注意】內地反腐風暴捲向房企　單日4國企高管受查

伴隨河南省多間村鎮銀行存戶提款難風波，揭發村鎮銀行金融弊案，被查金融官員更有增無減，惟緊接爆出的內地業主停供「爛尾樓」項目至今仍持續發酵，歸根究柢皆因內房債務爆煲頻現，由深具政策扶持優勢的國企主導房地產行業料成新常態之下，提早着手調查房地產央企、國企高管可算是有備無患。

建發集團曾披露，市委專項巡察組自8月8日起進駐該集團，進行為期約一個月的專項巡察，重點監督檢查國有土地、房屋建築物資產管理使用情況。據介紹，專項巡察組主要通過被巡察領導班子有關成員及相關幹部群組個別談話，受理反映被巡察單位及其領導幹部等在重點監督方面存在責任、腐敗問題的舉報。建發國際及建發物業已於周三晚發公告，均指公司經營一切正常，惟兩企周三股價仍急挫28.89及27.55%，分別收報13.14及2.55元，各創逾5個月及兩年半收市低位。

當下危局，已迫使人民銀行出手降低貸款市場報價利率(LPR)，8月與樓按相關的5年期LPR按月意外下調至4.3厘。對自住家庭而言，首置按揭利率下限可獲調整為相應期限的LPR減0.2厘。換言之，內銀房貸利率可降至4.1厘新低。蘇州、南京等多個城市的銀行據報已將首置房貸利率降至4.1厘。然而，在經濟前景不確定升溫且房產危機加深的情況下，買家會否湧現屬未知數，內房上半年業績卻已成定局。