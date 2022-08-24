【港股也缺水】大行預告資金加緊撤華　不宜撈貨？

內地長江流域苦於乾旱，股市同告「缺水」。中港股市周三顯著下跌，其中恒生指數創下3月中「大奇迹日」後收市新低，雲集高科技股的深圳股市更挫逾2%，港股通和滬深股通分別錄淨賣出4.64億元及66.14億元人民幣。高盛把今年南下資金預測狠削1/3至500億美元，還預料明年會更少。

儘管互聯互通南北向都會可持續地有資金流入，該行解釋，問題是目前全球地緣政治風險升溫引發金融脫鈎疑慮、環球流動性逐漸收緊令股票捱沽、新股集資淡靜妨礙互聯互通範圍擴大，以及人民幣貶值觸發資金外流，並將滬深股通今年吸納外資規模預測下調2/3至僅250億美元。

反而，高盛預測滬深股通的北向資金明年會升至650億美元，原因是A股外資持倉及於全球股市指數的權重有望提升，以及人民幣兌每美元會升至6。

不過，大和資本市場首席經濟師賴志文唱反調，預告資金會加緊離開中國。內地上季資本帳赤字高過經常帳盈餘，既印證了資金加速外流；以美國旨在抗通脹的加息周期僅走了一半，中美息差倒掛會令人民幣顯著受壓，中國人民銀行日前減息形同火上加油，更不用說內地宏觀經濟、監管風波和地緣政治令外資膽顫心驚。

如是者，恒指高開38點已見全日高位，曾續瀉279點，低見19,189點，收市仍跌234點或1.2%，收報19,268點，為國務院副總理劉鶴3月16日開腔「金融維穩」後新低；科技指數險失4,000點關，收報4,026點，跌114點或2.76%。港股總成交額回升至約992億元，惟已連續16日不足1,000億元。

一河之隔的深圳股市沽壓更重，深成指及深圳創業板指數分別瀉2.88%及3.64%，或因「股王」寧德時代股價跌5.9%，資金忽略該企透露新型M3P電池及納離子電池客戶反應理想，預料今年稍後或明年初出貨，還獲大和以毛利率進一步改善為由調高目標價至800元人民幣。龍源電力、陽光電源、被高盛視為外資未來新歡的風力發電機軸承商新強聯，分別挫7.2%、5.61%及5.32%。滬綜指亦跌1.86%，滬深兩市總成交額升至逾1.12萬億元人民幣。