【巨星殞落】基金老手羅拔遜逝世　留下呢啲投資格言...

「失去了他，令身處華爾街的我們感到更加孤獨。」究竟發生咩事？竟然令全美最賺錢基金經理之一的拉豐(Philippe Laffont)說出如此黯然神傷的說話？原來是指湊大呢隻「老虎仔」的「大老虎」——美國億萬富翁、創辦老虎基金管理公司(Tiger Management)的投資名宿羅拔遜(Julian Robertson)，在美國時間周二因心臟併發症與世長辭，享年90歲。

能如此霸氣改間公司名叫「老虎」的人不多，而據為羅拔遜寫傳記的Daniel Strachman指，「老虎」其實是羅拔遜對那些他忘記名字的人的稱呼，而羅拔遜就令老虎基金管理公司聲名大噪。

羅拔遜於1980年用800萬美元創辦了老虎基金，到1998年，基金的資產規模已擴大至約220億美元，令他在華爾街與另一國際金融大鱷索羅斯與Michael Steinhardt享負盛名，被推舉為華爾街最具影響力人物。

老虎基金聯合創始人Thorpe McKenzie曾經講過，羅拔遜在綜合數據計算上有極大天賦，在老虎基金成立初期，基金組合內有約100個倉位，羅拔遜會在紐約去長島的火車上，透過報章上的股票報價，心算計出基金表現。

不過，後來羅拔遜的投資表現走下坡。1998年，老虎基金就試過一日內虧損近20億美元，之後經歷一系列投資失利後，其管理的資產規模更降至約60億美元，其後在2000年宣布關閉他的六隻老虎基金，退出江湖。

即使羅拔遜最後稱「無法理解市場」而隱退，但他培養了著名的「老虎隊」(Tiger Cubs)，幾隻「老虎仔」最後在華爾街都做到有聲又色，其中包括科爾曼(Chase Coleman)、格里芬(John Griffin)、Lee Ainslie等，仲有Archegos Capital Management爆倉事件的Bill Hwang，為美國投資基金發展史寫下傳奇一頁！

【拔遜部分經典格言】

●有靈感宜研究伺機落注

聰明的想法，建基於詳盡研究，然後作巨大賭注，十足大鱷獵食的特性。

●規避競爭，提高成功率

對沖基金好比棒球比賽的相反，在棒球比賽中，如果你身處弱隊，即使揮出一記全壘打也可能對賽果毫無影響。但是在對沖基金中，回報是平均成功率，所以去競爭少的市場，能提高成功率。

●做好做淡策略同步進行

最理想的交易方式就是做好某些股票的同時，做淡某些股票。他的理論基礎是：如果你選出的50大「牛股」還跑不過你選出的50大「熊股」，你就不應該做這一行。

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●日積月累努力有助成功

對沖基金是一個靠口碑的行業。日積月累取得的成績最終將幫助你獲得成功。「強者愈強、弱者愈弱」的效應，意味要有穩定的盈利，基金規模才會愈滾愈大，形成良性循環。

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●知所進退

避免造成大損失，這是能抵受多年風雨的真正賺錢途徑。