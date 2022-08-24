【樓市不妙】美國7月樓價下跌　為2011年來最大降幅

外媒引述房貸軟件、數據及分析公司Black Knight統計，由6月至7月，美國樓價下跌0.77%，是近3來首次錄單月下跌。雖然跌幅很小，卻已是2011年1月以來最大單月價格跌幅，亦是自1991年以來第二個差的7月表現，僅次於2010年7月經濟衰退期間的0.9%跌幅。

今年樓按利率急升令本已昂貴的樓市更難負擔。新冠疫情爆發之初，樓價因為需求強勁而大升，當時供應處於歷史低位，樓按利率創下十幾年歷史低點。

但時至今日，住宅負擔能力處於30年最低水平。根據Black Knight說法，申請30年樓花貸款的20%首付普通房屋，每月還款額為家庭收入中位數的32.7%，較疫情剛爆發時高出約13個百分點，且比經濟衰退前後年份還要高得多，而近25年的平均值為23.5%。

市場人士分析，7月數據證明市場出現重大拐點。隨着樓市進入通常較為中性的季節性月份，價格進一步調整或即將到來。

過去幾個月，部分地區樓市的跌幅更大。聖何塞的樓價跌幅最大，近幾個月樓價下跌10%，其次為西雅圖的7.7%、三藩市的7.4%、聖迭戈的5.6%、洛杉磯的4.3%和丹佛的4.2%。

根據《Mortgage News Daily》報道，頗受歡迎的30年期固定樓按平均利率於年初約3%，其後逐月緩慢攀升，5月略回落，惟6月大幅飆升至6%以上，目前徘徊在5.75%左右。