新盤UPDATES：一手樓氣氛熱鬧 旺角盤入場383萬起
2022年08月24日 22:07
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市區有新盤加入搶客戰，主打開放式戶的旺角項目，公布涉及50伙的首張價單，全數單位折實售價低於600萬元，當中更有5伙售價為「3字頭」，最低入場費由383萬元起。
●旺角Larchwood首張價單50伙 折實平均呎價約20,888元
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周三(24日)公布首張價單，提供50伙，全數折實價低於600萬元，折實平均呎價約20,888元。開放式單位入場費為383.3萬元。宏安地產有限公司執行董事程德韻表示，首批單位屬於「回到『松』前價」，亦是「時光倒流」優惠價，稍後加推的單位會有加價空間。項目周六起正式收票及向公眾開放示範單位，最快下周開售。
首批單位包括38伙開放式戶及12伙一房戶，實用面積203至259方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎383.3萬至591.2萬元，折實呎價由18,448至23,138元。整批單位按定價計，市值約2.7億元。首批入場單位為5樓G室，實用面積206方呎，折實呎價約18,607元。一房入場單位為5樓J樓，實用面積259方呎，折實售價為477.8萬元，折實呎價約18,448元。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期第三輪銷售暫超額34倍
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期，將於周六展開第三輪銷售。新地代理總經理陳漢麟今(24日)表示，項目截至昨晚累計接獲逾6,000張入票，按將以價單發售的170伙計，超額認購約34倍。當中A組大手組佔約15%，整體入票有約八成屬向隅客。
新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，項目與逾50位藝術家聯乘打造藝術長廊及園林會所，將101件藝術品分布於會所內。另會所提供多項兒童玩樂學習藝術生活設施，包括STEAM 主題教室「創樂潛能」及「手藝館」，培育孩童創造力及美感。
●沙田九肚的富豪．山峯四房戶售5,199萬元
新盤市場錄得大額成交，百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，周三(24日) 透過招標售出1伙分層戶，單位為第3座8樓A室，實用面積為2,023方呎，屬四房四套間隔，連1個車位以5,199.1萬元成交，呎價25,700元。據悉，上述成交期為720日。
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，近日一手豪宅市場交投活躍，一眾有實力的買家對樓市前景看俏，若然日後通關及檢疫措施能進一步放寬，相信有利第四季樓市走向。
●大埔白石角嘉熙連花園特色戶2,080萬元招標沽
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周三(24日)透過招標沽出1座G樓A室連花園戶，實用面積1,037方呎，屬四房連儲物室間隔，附795方呎花園，連同1個車位以2,080萬元成交，呎價約20,058元。
●北區高爾夫‧御苑三房售1477萬元
恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，昨日錄得8座15樓B室的成交，實用面積961方呎，三房間隔，成交價約1477.6萬元，呎價約15,376元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄228宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得228宗終止買賣個案，佔成交量845宗約27%。包括最新錄得的個案為8B座16樓E室，為實用面積475方呎的兩房單位，原本於去年6月以937.6萬元沽出，呎價約19,739元。