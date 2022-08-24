新盤UPDATES：一手樓氣氛熱鬧　旺角盤入場383萬起

市區有新盤加入搶客戰，主打開放式戶的旺角項目，公布涉及50伙的首張價單，全數單位折實售價低於600萬元，當中更有5伙售價為「3字頭」，最低入場費由383萬元起。

●旺角Larchwood首張價單50伙 折實平均呎價約20,888元

首批單位包括38伙開放式戶及12伙一房戶，實用面積203至259方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎383.3萬至591.2萬元，折實呎價由18,448至23,138元。整批單位按定價計，市值約2.7億元。首批入場單位為5樓G室，實用面積206方呎，折實呎價約18,607元。一房入場單位為5樓J樓，實用面積259方呎，折實售價為477.8萬元，折實呎價約18,448元。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期第三輪銷售暫超額34倍

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，項目與逾50位藝術家聯乘打造藝術長廊及園林會所，將101件藝術品分布於會所內。另會所提供多項兒童玩樂學習藝術生活設施，包括STEAM 主題教室「創樂潛能」及「手藝館」，培育孩童創造力及美感。

●沙田九肚的富豪．山峯四房戶售5,199萬元

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，近日一手豪宅市場交投活躍，一眾有實力的買家對樓市前景看俏，若然日後通關及檢疫措施能進一步放寬，相信有利第四季樓市走向。

●大埔白石角嘉熙連花園特色戶2,080萬元招標沽

●北區高爾夫‧御苑三房售1477萬元

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄228宗終止交易