【樓市慘情】半新樓4年蝕讓150萬　地舖10年貶值910萬

二手樓市場現蝕讓潮，坐落於屯馬綫朗屏站上蓋的元朗朗城滙，有一個三房單位以低於千萬元易手，原業主持貨約4年帳面損失高逾150萬元。

消息指出，上述為項目的3座低層戶，實用面積約689方呎，曾叫價約1,050萬元放售，市傳劈價至999.8萬元售出，呎價約14,511元。

半新盤續錄損手。中原許秋偉表示，大埔白石角朗濤於8月暫錄約兩宗二手買賣，包括6A座中層C室，實用面積約566方呎，兩房間隔，議價後以755萬元易手，呎價約13,339元。據了解，原業主2019年以759萬元購入，持貨約3年帳蝕約4萬元。

移民盤再錄蝕讓成交。資料顯示，北角半山峰景大廈一個中層單位，日前以2,950萬元登記售出。以單位實用面積約1,658方呎計，呎價約17,793元。據了解，原業主因移民沽貨，目前成交價較2019年購入價低逾100萬元。

另方面，忠誠拍賣周三(24日)推出多項銀主盤，其中，東涌海堤灣畔1座高層A室，實用面積約582方呎，開價650萬元，較之前減價40萬元，並獲3組客爭購，終以731萬元拍出，呎價約12,560元，較開價高約12.5%。

據了解，單位原業主於2019年以約775萬元購入，單位現時貶值約44萬元，而銀行網上初步估價約945萬元，最新成交價亦低逾22%。

【南豐780萬沽 高位冧兩成】

過往大型屋苑樓價表現較為「硬淨」，面對淡市亦要「跪低」。鰂魚涌南豐新邨三房「遺產貨」，減價後僅以780萬元售出，較2019年高位回落逾兩成。

中原袁廣達透露，上述單位為6座高層A室，實用面積約570方呎，望園景，叫價880萬元，劈價100萬元售出，呎價約13,684元。據了解，同類型單位2019年售價曾高達1,000萬元。

新界屋苑連錄低價，荃灣荃威花園呎價跌破9,000元。中原余仲平稱，屋苑F座中層1室有裝修兩房單位，實用面積約536方呎，議價後減價30萬元，以480萬元沽出，呎價約8,955元，較主要銀行估價低近一成。單位原業主因移民才減價賣樓，持貨約9年帳賺125萬元，期內升值約35%。

該行王勤學表示，元朗翹翠峰3座低層A室，實用面積約798方呎，套三房間隔，享內園景，叫價950萬元，累減130萬元或約13.7%，以820萬元易手，呎價約10,276元，同類型單位近期做價罕見跌穿900萬元。

【跑馬地地舖10年貶值910萬】

非核心區街舖交投疏落，加上租金偏低，舖位做價持續低迷，甚至出現蝕賣個案。港島跑馬地景光街一個地舖以約2,740萬元登記易手，較逾10年前購入價低約25%。

資料顯示，該舖位為景光街8號地下1號舖，建築面積約700方呎，以最新成交價計算，呎價約3.9萬元。該舖2012年成交價約3,650萬元，相隔逾10年帳面貶值約910萬元，該舖曾於2011年初以上述同一做價賣出，反映成交價已跌返當年水平。

核心購物區街道舖位租金已大幅回落至極低水平。有消息透露，銅鑼灣羅素街59至61號地下B5號舖，僅以每月30萬元租予飾物店，較該舖高峰期時租金，大幅低出近90%。舖位面積約1,100方呎，於多年前內地個人遊高峰期時，由連鎖眼鏡店以高達250萬元租用，其後減至130萬元續租，最後於2020年棄租。