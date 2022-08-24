蒙牛上半年多賺27%　全球乳業排名升至第7位

集團表示，上半年國內新冠病毒疫情反復及全球通貨膨脹攀升、原料成本上漲，為乳業帶來短期挑戰。集團積極應對大環境挑戰、緊抓消費升級機遇、強化業務基本盤，聚焦產品創新、營銷創新、服務升級、渠道拓展，持續提升產品力、品牌力、服務力、渠道力，在疫情影響得到控制後，實現業務快速恢復。

蒙牛期內的表現領先行業，全球乳業排名提升至第7位，為全球最年輕的TOP10乳企，同時品牌價值按年增長15%，增速位居中國乳業第一。

領先地位並獲取市場份額，集團液態奶業務收入增至396.653億元。冰淇淋4大品牌隨變、綠色心情、冰+及蒂蘭聖雪聚焦產品創新升級、渠道掌控力強化，推動冰淇淋銷售實現跑贏行業的快速增長，期內冰淇淋業務收入按年上升29.9%至39.035億元。

上半年，蒙牛發布「雙碳戰略」目標，承諾「2030年碳達峰、2050年碳中和」目標，並提出了具體且領先行業的單噸乳品碳排強度的分階段目標，未來將在生產、原奶、包裝、運輸、產品、碳抵銷6大環節採取15項具體減碳措施，穩步邁向全產業鏈碳中和。