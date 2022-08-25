東方日報B1：華反腐風暴席捲內房 單日4國企高管受查
2022年08月25日 00:05
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內房企業不斷爆出債務危機，牽連甚廣。
內房債務危機纏身、上半年業績集體「滑鐵盧」等負面消息不絕於耳之際，連擁有國資背景的龍頭房企亦罕現人事大地震！一日之內4名今昔重量級的房企管理層，包括廈門最大國企廈門建發集團旗下建發國際(01908)兼建發物業(02156)主席，均涉嫌嚴重違紀違法接受監察調查。外界紛紛議論，今次事件或顯示中國「反貪腐」調查繼劍指科技、金融業後，可能擴大到深陷不景氣的房地產行業，恐掀另一場內房風暴。
在「共同富裕」戰略下，反壟斷重拳整治民間資本無序擴張的力度不減，同時反腐敗也保持着高壓態勢。趕上內銀半年業績出爐前，交通銀行(03328)雲南省分行前副行長周東、上海浦東發展銀行兩名公職人員亦加入接受紀律審查和監察調查的大軍，計及招商銀行(03968)前行長田惠宇在4月遭到免職，以及建設銀行(00939)湖南省分行行長龔蜀雄等多位金融機構幹部近日被查，已為年內金融反腐的一個小高潮。
伴隨河南省多間村鎮銀行存戶提款難風波，揭發村鎮銀行金融弊案，被查金融官員更有增無減，惟緊接爆出的內地業主停供「爛尾樓」項目至今仍持續發酵，歸根究柢皆因內房債務爆煲頻現，由深具政策扶持優勢的國企主導房地產行業料成新常態之下，提早着手調查房地產央企、國企高管可算是有備無患。
建發集團曾披露，市委專項巡察組自8月8日起進駐該集團，進行為期約一個月的專項巡察，重點監督檢查國有土地、房屋建築物資產管理使用情況。據介紹，專項巡察組主要通過被巡察領導班子有關成員及相關幹部群組個別談話，受理反映被巡察單位及其領導幹部等在重點監督方面存在責任、腐敗問題的舉報。建發國際及建發物業已於周二晚發公告，均指公司經營一切正常，惟兩企股價昨仍急挫28.89%及27.55%，分別收報13.14元及2.55元，各創逾5個月及兩年半收市低位。
當下危局已迫使人民銀行出手降低貸款市場報價利率(LPR)，8月與樓按相關的5年期LPR按月意外下調至4.3厘。對自住家庭而言，首置按揭利率下限可獲調整為相應期限的LPR減0.2厘。換言之，內銀房貸利率可降至4.1厘新低。蘇州、南京等多個城市的銀行據報已將首置房貸利率降至4.1厘。然而，在經濟前景不確定升溫且房產危機加深下，買家會否湧現屬未知數，內房上半年業績卻成定局。
據內媒統計，今年上半年超過50家中資開發商業績「見紅」，虧損金額介乎20億至60億元(人民幣‧下同)不等，加上盈利暴跌已成為房地產行業常態。此輪身陷債務危機的房企，幾乎都不可避免滑入虧損深淵而發盈警，已引河南國資入股的建業地產(00832)料上半年將錄虧損約50億至60億元，或按年由盈轉虧。報道又指，內地房地產開發商面臨的困境包括債務壓頂、資金緊張，市場不穩降低買樓信心，還令施工進度減緩、影響交付規模，最終償債壓力只會繼續增加。
為免資金流斷裂的陰霾繼續蔓延，國務院常務會議已召開，決定落實穩經濟一籃子政策同時，再實施19項接續政策，包括政策性金融工具增加3,000億元額度，並用好5,000多億元專項債結存限額；明確支持中央發電企業等發行2,000億元債券，再發放100億元農資補貼；允許地方「一城一策」運用信貸等政策，合理支持剛性和改善住房需求等，措施明顯針對金融以至內房等行業所面臨的衝擊。