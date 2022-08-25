美股結束3連跌　道指收市升59點

美國股市周三(24日)反彈，3大指數均結束連續3日跌勢。道指收報32,969點，升59點或0.18%；標指收報4,140點，升12點或0.29%；納指收報12,431點，升50點或0.41%。

有大行認為美國聯儲局下月將不會再度加息0.75厘。外界紛紛揣測聯儲局主席鮑威爾或將在香港時間周五(26日)舉行的Jackson Hole全球央行年會上大放「鷹」，惟高盛認為，鮑威爾不會倣效前主席沃克爾勇往直前的激進加息，料聯儲局9月將加息0.5厘，而非0.75厘。

一如鮑威爾表態和上月議息紀錄所示，該行預計，鮑威爾不會透露準確加息幅度，惟將表達關注貨幣政策過分收緊的風險，故放緩加息步伐將是合理的。

摩根大通亦指，看不到鮑威爾周五變得過分「鷹派」的原因，料他將表達聯儲局會繼續加息壓抑通脹，但這已是市場意料中事。

另外，高盛表示，對沖基金加大對大型科技股和非必需消費品股的押注，同時減少對能源和材料板塊的持股。截至6月底止的3個月，前10大持倉股的平均佔比亦飆升至70%，集中度達2020年首季以來最高。

其中，亞馬遜取代微軟成為當季最受歡迎的長倉股，基金亦同時增加英偉達(Nvidia)、蘋果(Apple Inc.)和軟件公司Atlassian等科技股的持倉。

數據方面，美國7月耐用品訂單按月無升跌，預期為增0.8%，扣除運輸設備後的訂單增0.3%，預期為增0.2%。

企業消息方面，據報健身器材公司Peloton與亞馬遜達成合作關係，將在美國亞馬遜網站上售賣其價值1,445美元的健身單車Bike等健身設備和配件，其股價急升20.36%%，亞馬遜則微升0.13%。

百貨名店Nordstrom截至7月底止第二財季收入按年增11.97%，至40.95億美元；純利按年增57.5%至1.26億美元；經調整每股純利81美仙。行政總裁Erik Nordstrom表示，顧客人流和需求於6月尾顯著減少，正調整庫存和開支適應此趨勢，下調全年經調整每股純利上限和下限0.9美元，降至2.3至2.6美元，其股價急跌19.99%。