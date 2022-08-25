俄將恢復國內債券發行　考慮發行人民幣計價本地債券

外媒報道，俄羅斯最早將於下月恢復國內債券發行，並希望人民幣計價債券最終在該國因制裁而受到重創的市場扮演一定的角色。

一位知情人士透露，在經歷了六個月的中斷之後，盧布債券，也就是所謂OFZ債券的發行可能會在9月下半月以小規模發行的方式恢復。俄羅斯政府在2月初，即俄羅斯入侵烏克蘭之前兩周，凍結了每周的債券發行，其第一季度借款計畫完成了不足五分之一。

上述知情人士稱，與此同時，隨著制裁導致俄羅斯與其傳統的發債市場——美國和歐洲市場隔絕，俄羅斯國內的人民幣交易量激增，其長期以來一直在醞釀的在國內發行人民幣債券的計畫又平添了新的緊迫性。這位因無公開置評授權而不願具名的知情人士稱，發行人民幣債券的過程不會一蹴而就，今年將不會啟動。

俄羅斯最大的黃金生產商Polyus PJSC以及鋁業巨頭俄鋁，已經在俄羅斯國內首次發行了人民幣債券。

這位知情人士說，中國政府正式支持俄羅斯在國內發行人民幣債券將是莫斯科的首選方案，未來幾個月兩國可能會有機會進行商談。更可能的結果是，俄羅斯財政部會尋求較小規模的人民幣債券發行，專門針對那些正在尋找途徑存放越來越多人民幣資金的國內投資者。

該知情人士稱，隨著每天有數億美元的能源收入流入國庫，俄羅斯政府現在沒有必要舉債，發行人民幣債券只是為了給那些尋求進入該市場的公司確立一個基準。