鄧建初：季檢結果撥亂反正 平衡恒指有利大市
2022年08月25日 07:00
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上周五收市後公布恒指及國指成份股季檢變動結果，幸有網友在下午提點，初哥才記起。時間倉促，臨急抱佛腳情況下，從百度、翰森、海爾智家及京東健康等等幾間中選擇，最終揀錯了後兩者。
經過之前的失敗經驗，恒生指數有限公司加入了熱門的百度(09888)、翰森製藥(03962)、以及較為冷門的周大福(01929)、和過往曾被剔除之中國神華(01088)。總數由原來的69隻增加至73隻，未來仍向目標80隻進發，讓不同行業之精英分布在恒指成份股之中。國指則加入了主打人面識別的商湯(00020)，剔除內地保險股中國太保(02601)，成份股生效日期9月5日，即是9月2日收市U盤競價時段，成交量會大幅增加。
恒指四隻新貴，百度是互聯網搜尋器、翰森是中成藥業、中國神華為煤炭股、及周大福珠寶皆是市值龐大之行業龍頭，國指新貴商湯亦執其行業之牛耳。這些成員分布於不同板塊領域，有望穩定恒指，糾正之前由於傾斜於不利加息周期之新經濟股，以致嚴重扭曲恒指之整體表現。
恒指個別成份股之所佔比重亦作微調，其中可圈可點的，是將仍在燒錢階段、且有主要股東不斷減持之美團點評(03690)，由原本與騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)看齊的權重下調至6.56%，減少恒指劇烈波動，料可對大市往後發展增添有利元素。
至於新貴可會逃不出「染藍魔咒」，初哥並無水晶球，然而，與過往季檢一樣，雀屏中選者都處於高位，是為美中不足之處，且看今次歷史會否重演，拭目以待！
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)