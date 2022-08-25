鄧建初：季檢結果撥亂反正　平衡恒指有利大市

上周五收市後公布恒指及國指成份股季檢變動結果，幸有網友在下午提點，初哥才記起。時間倉促，臨急抱佛腳情況下，從百度、翰森、海爾智家及京東健康等等幾間中選擇，最終揀錯了後兩者。

恒指四隻新貴，百度是互聯網搜尋器、翰森是中成藥業、中國神華為煤炭股、及周大福珠寶皆是市值龐大之行業龍頭，國指新貴商湯亦執其行業之牛耳。這些成員分布於不同板塊領域，有望穩定恒指，糾正之前由於傾斜於不利加息周期之新經濟股，以致嚴重扭曲恒指之整體表現。

至於新貴可會逃不出「染藍魔咒」，初哥並無水晶球，然而，與過往季檢一樣，雀屏中選者都處於高位，是為美中不足之處，且看今次歷史會否重演，拭目以待！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)