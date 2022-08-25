鄧聲興：平安好醫生加強醫療機構網絡拓展

截至2022年6月30日，公司合作醫院數超過3,000家，其中近85%為三級醫院；合作藥店達20.8萬家，全國覆蓋率超過35%，並在超過150個城市實現1小時送藥，在80個城市開通7*24小時送藥服務；合作健康服務供應商超過10萬家。

該公司一直深化線上及線下醫療和健康服務網絡，通過家庭醫生會員制，借由「到線、到店、到家」的服務方式，以及「服務管控、人員管控、流程管控、環節管控」的供應商管理系統，匹配不同用戶的需求並成功探索線上問診、產品包、會員和商品銷售等多種盈利途徑。今年上半年，公司累計諮詢量達13億人次，展現其行業領先地位。同時，公司的平台上已積累來自20個科室的4.9萬名內外部醫生團隊及健身教練、營養師和心理諮詢師，配合建立7個專病中心，提升專業醫療服務能力。於今年上半年，公司醫療服務收入佔比提升至40%。

未來，相信公司能繼續通過提供專業的醫療服務及龐大的中心倉物流網絡站穩陣腳，預計隨着疫情逐步受控，有望進一步全方位提升獲客速度，重拾增長勢頭。目標價為24.9港元，止蝕價在18.5元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)