通脹逼人！英國富人區食物銀行求助個案急增

英國生活成本高昂，有預測指英國明年通脹恐飆至18.6%。英國富人區一個慈善組織獲封為最富貴食物銀行，向有需要基層提供三文魚等高檔食物。

外媒報道，這家名為Basics Bank的食物銀行，位於英國南部地區新森林(New Forest)。一般食物銀行通常提供焗豆或粟米片這類食物，不過Basics Bank大部分商品都比普通食物銀行高檔，例如上星期有三文魚批供應，今個星期有蘑菇韭菜芝士汁意粉。

Basics Bank的開放時間為逢周一至周五，早上9時至下午3時，歡迎「客人」Walk-ins，另外有團隊運送食物予家庭。Basics Bank義工會使用iPad來處理運輸工作，店內訪客獲尊稱為客人。很多「客人」都是打扮光鮮、作風低調的父母。義工指有些人是烏克蘭難民家庭。

這家食物銀行的所在地新森林城鎮利明通(Lymington)，被視為倫敦富人退休後的熱門居住地。房地產網站Rightmove的數據顯示，利明通有不少別墅和廣闊的鄉村莊園，平均樓價約54.7萬英鎊(約507萬港元)。

Basics Bank主席Oli Stanley表示，當地有很多富人慷慨解囊，對機構而言是一件幸運的事。Stanley表示，Basics Bank在供應上每周花費4,000英鎊，每月為95至115戶家庭提供食物。這家食物銀行主要都是依靠捐贈，其中有一名匿名人士最近捐贈了一輛冷藏貨車。

慈善機構Citizens Advice Hampshire今年2月表示，利明通的求助人士創新高，將當地列入紅色警戒狀態，反映英國富人聚居地也受通脹打擊。

外媒指，英國目前有370萬名長者及弱勢社群陷入「燃料貧困」(fuel poverty)，能源費用佔其一大部分的家庭開支，受困人士日漸需要鄰居慷慨解囊。「所有錢都用去繳交燃料帳單，我們在一個絕望的狀態，我孩子的學校介紹我們到食物銀行，令我們獲救。」一名市民表示。

不過這種支援可以維持多久？食物銀行指，由於需求急增，捐贈下滑，他們正處於崩潰的邊緣。營運超過1,300家食物銀行的Trussell Trust表示，多區貨架都空空如也。