觀望鮑威爾言論　美匯指數由近廿年高位回落

投資者關注聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會的講話，美匯指數下跌0.15%至108.47，但仍與7月中旬觸及的近廿年高位109.29相距不遠。

外媒報道，投資者一直為鮑威爾加倍兌現其抑制通脹的承諾做準備。在最近幾周聯儲局發表強硬評論後，貨幣市場降低了對聯儲局可能傾向於放慢加息步伐的預期，目前認為下個月再次加息0.75厘的可能性高達6成，而加息半厘概率不足4成。

澳洲聯邦銀行分析師Kristina Clifton表示，鮑威爾在Jackson Hole年會發出鷹派信息的預期，可能會給美元帶來上升壓力。然而，市場亦存在一些被認為不夠強硬的言論，因此看到美元出現一些回調的風險。

美元兌日圓下跌0.25%，至136.8水平，但距離本周的一個月高點137.705仍不遠。

歐元在周二跌至0.99005美元的廿年低位後小幅反彈0.14%，最新報1歐元兌0.99825美元。

英鎊上漲0.17%，至1英鎊兌1.18105美元，周二曾跌至2020年3月以來的低位1.1718美元。

澳元兌美元上漲0.19%，至1澳元兌0.6920美元，高於本周較早時間的一個多月低位0.6856美元。