許繹彬：小注怡情買港交所　博夾淡倉現反彈

許認為，出現如此反常現象，乃港股成交薄弱導致，令淡友有機可乘，集中推倒一、兩隻藍籌股，便可推倒指數反覆下沉，倘若弱勢持續，淡友有機會將指數進一步推至5月低位19,063點。根據過往經驗來看，防守性高的收息股突然出現調整，意味着將會迎來短期反彈，適逢下周期指結算，有夾淡倉的可能；投資者可抱「小注怡情」的心態，買入大藍籌如港交所，靜候出現夾淡倉的機會來臨。

至於美股走勢，他認為踏入第三季美國加息步伐進一步放慢，美股的上落波幅亦維持於300至400點；但香港時間本周二(23日)，美股突然驚現大幅度調整，這次突然調整的原因，並非由不利數據引發，亦非中美突然出現角力；究其原因，原來是「華爾街最準分析師」Michael Hartnett聲稱美股現正處於熊市周期，可能要到明年才真正見底。由於此子曾經準繩預測美股今年上半年大幅調整，也估中一個月前美股現強勁反彈。所以此君言論一出，頓時令美股應聲急挫，更錄得近日較大的調整；拖累部分熱炒的股份如AMTD顯著回落；如今美股走向又再次膠着，方向未明。