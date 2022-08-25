許繹彬：小注怡情買港交所 博夾淡倉現反彈
2022年08月25日 11:56
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股近期繼續以「一潭死水」來形容，根本無走勢可言，「外圍升、不跟；外圍跌、跟跌」；儘管港股調整幅度看來不算大，維持於200點以內，卻出現「陰乾」的現象，不斷下試低位；甚至部分防守性高的股份，日日出現「陰陰落」。即使受惠於消費券效應及局部放寬入境限制之預期消息，理應可刺激領展房產基金(00823)這類收租股，非但不升，反而「八連陰」，股價挫至今年3月份的水平。另一隻中流砥砫股香港交易所(00388)亦不經不覺回落至320港元水平。此等「無厘頭」的情況，令投資者摸不着頭腦。
許認為，出現如此反常現象，乃港股成交薄弱導致，令淡友有機可乘，集中推倒一、兩隻藍籌股，便可推倒指數反覆下沉，倘若弱勢持續，淡友有機會將指數進一步推至5月低位19,063點。根據過往經驗來看，防守性高的收息股突然出現調整，意味着將會迎來短期反彈，適逢下周期指結算，有夾淡倉的可能；投資者可抱「小注怡情」的心態，買入大藍籌如港交所，靜候出現夾淡倉的機會來臨。
至於美股走勢，他認為踏入第三季美國加息步伐進一步放慢，美股的上落波幅亦維持於300至400點；但香港時間本周二(23日)，美股突然驚現大幅度調整，這次突然調整的原因，並非由不利數據引發，亦非中美突然出現角力；究其原因，原來是「華爾街最準分析師」Michael Hartnett聲稱美股現正處於熊市周期，可能要到明年才真正見底。由於此子曾經準繩預測美股今年上半年大幅調整，也估中一個月前美股現強勁反彈。所以此君言論一出，頓時令美股應聲急挫，更錄得近日較大的調整；拖累部分熱炒的股份如AMTD顯著回落；如今美股走向又再次膠着，方向未明。