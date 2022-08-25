調查：全球股市將步寒冬　多個市場今年恐灰

外媒報道，最新調查顯示，全球股市將步入寒冬，分析師調低3個月前對大部分主要股市的年底預測，意味恐怕無法完全收復上半年跌幅，又警告黯淡的展望正面臨更多下行風險。

外媒調查超過150名股市分析師，結果顯示，17個主要指數當中，絕大部分在下半年只會出現個位數升幅，明顯無法彌補上半年的雙位數跌幅。

摩根士丹利財富管理投資官Lisa Shalett表示，雖然最近的升勢吸引，但仍不過是熊市反彈。她指，通脹毫無被馴服的迹象，企業盈利預測必須調整，對股市的熱情找不到其他市場因素支持。

此外，外媒另一份問卷顯示，95位當中有58位、即超過60%受訪策略師認為，今年底預測偏向下行，其餘37位較樂觀，認為可能優於預期。

儘管超過四分之三的分析師認為，本地市場未來3個月的波動性將增加，但有超過半數人認為，第4季再次暴跌的可能性偏低。

美銀歐股策略主管Sebastian Raedler表示，預料增長動能持續減弱，意味股市將下滑。雖然最近一些總體經濟數據比較良好，不過基本格局不會有所改變。他點出主要股市面臨的幾大風險，包括美國聯儲局大幅加息、歐洲潛在的天然氣短缺，以及中國房地產危機等。

環顧所有主要股市，歐股因經濟危機加深，料表現墊底，至於美股標指全年料將下跌近10%。新興市場較值得期待，印度、巴西和墨西哥股市全年可望錄亮麗升幅，此外，英國富時指數也看升。