【高盛推介】科網股全線反彈 資金積極高位部署淡倉
2022年08月25日 14:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：周四(25日)只有下午半日市之下，科技股全線發力反彈，京東集團反彈最多，曾見234.6港元，彈5%。美團最高見170.8元，現報169.7元，升約3.4%。阿里巴巴則短暫重上90元水平，現報89.9元。騰訊控股走勢較弱，僅升不足2%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金吸納好倉，本周二(23日)及周三(24日)共錄得約1,410萬元資金流入。認沽證於同期則共錄得約350萬元資金流入。而周四則見資金平好倉止賺，並高位部署淡倉。
觀察港股通資金流向，周三北水繼續沽出美團，錄得超過10億元資金淨賣出，為北水最多資金沽出的個股。
投資者在反彈期間部署淡倉時，需留意認沽證的價外程度，股價反彈或使早前留意的條款變得價外，宜選貼價沽，高對沖值，緊貼正股升跌。或可按自己風險水平選擇合適熊證，受波幅影響更少，過夜部署則要留意裂口風險。
投資者如看淡，可留意以下淡倉產品選擇，即市部署可留意貼熊，槓桿高但投資者需要衡量收回風險作選擇。
騰訊沽(22343)，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿10倍，貼價兼高槓桿。
騰訊貼熊(63532)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率19倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團沽(21533)，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
美團貼熊(65291)，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
阿里沽(22658)，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5倍，貼價。
阿里貼熊(64360)，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
京東沽(20475)，行使價201.8元，2022年12月12日到期，實際槓桿4.9倍，中期、貼價。
京東貼熊(66517)，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率20倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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