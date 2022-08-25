【高盛推介】科網股全線反彈　資金積極高位部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：周四(25日)只有下午半日市之下，科技股全線發力反彈，京東集團反彈最多，曾見234.6港元，彈5%。美團最高見170.8元，現報169.7元，升約3.4%。阿里巴巴則短暫重上90元水平，現報89.9元。騰訊控股走勢較弱，僅升不足2%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金吸納好倉，本周二(23日)及周三(24日)共錄得約1,410萬元資金流入。認沽證於同期則共錄得約350萬元資金流入。而周四則見資金平好倉止賺，並高位部署淡倉。

觀察港股通資金流向，周三北水繼續沽出美團，錄得超過10億元資金淨賣出，為北水最多資金沽出的個股。

投資者在反彈期間部署淡倉時，需留意認沽證的價外程度，股價反彈或使早前留意的條款變得價外，宜選貼價沽，高對沖值，緊貼正股升跌。或可按自己風險水平選擇合適熊證，受波幅影響更少，過夜部署則要留意裂口風險。

投資者如看淡，可留意以下淡倉產品選擇，即市部署可留意貼熊，槓桿高但投資者需要衡量收回風險作選擇。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。