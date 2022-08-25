【高盛推介】美股反彈　兩手準備留意納指輪

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周三(24日)低開高走，納指及標指分別升約0.3%，道指則升約0.2%。而在亞洲時段，三大指數期貨亦走高，分別較周三高水0.6%至0.9%。市場密切關注本周舉行的Jackson Hole全球央行年會，美聯儲主席鮑威爾亦將於會內發表講話，或會預示後續貨幣政策方向及步伐。

觀察個股輪證資金流向，可見納指、道指好倉於近日獲資金轉向吸納，本周二(23日)及本周三皆錄得資金流入。標指好倉於周三亦獲資金轉向流入。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.1倍，熱門、行使價10,000至12,000點間認沽證中，槓桿最高之一。

納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，價外、低面值。

道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低街貨。

標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.5倍，行使價15,000點以下、2個月期以上認購證中，槓桿最高。

道指購10587，行使價34,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿13.8倍，貼價、新上市。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、低街貨。

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