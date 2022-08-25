道期升逾200點 歐元重上一算
2022年08月25日 16:11
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●美匯指數報108.23；港匯見7.8457；離岸人民幣(CNH)報6.8601；美元兌日圓報136.43；歐元企1.0002，英鎊處1.1844。金價報1,762美元。布油報101.9美元，紐油報95.29美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨升225點。
●市後關注點
20:30 美國8月13日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報19,968點，升699點或3.63%；國企指數收報6,848點，升283點或4.31%；科技指數收報4,268點，升242點或6.01%。主板成交906億港元。https://bit.ly/3wsaFJK
-中國中免上市曾潛水24%，收市重上招股價。
-德國政府傳擬否決中遠海運入股漢堡港碼頭，憂增加對中國倚賴。
●滬綜指收升31點，煤炭股領漲5.2%，石油股漲3.2%，船舶製造股升2.4%，金融及釀酒股升2.2%，電力股升1%。https://bit.ly/3ceLjZi
●中國經濟：
-內地支持電企發行2,000億人幣能源保供特別債。
●調查：全球股市將步寒冬，多個市場今年恐灰。
●觀望鮑威爾言論，美匯指數由近廿年高位回落。
●德國研究：中國加大對在華外企施壓。
●諾獎得主：收緊幣策難遏通脹，加息太激恐被反噬。
●經濟學家憂拜登學貸減免計劃推高通脹。
●除非出現兩個條件，黑田東彥任內都不會加息。
●阿根廷據報考慮向IMF尋求貸款，上限過百億元。
●通脹逼人！英國富人區食物銀行求助個案急增。
●印度神童示警世人4件事，兩項投資產品正值低吸時？
●俄羅斯7月工業產出按年微跌，天然氣減產24%。
●受西方制裁，俄羅斯人湧入土耳其買樓人數增。
●南韓央行加息0.25厘﹐上調今年通脹預測至5.2%。