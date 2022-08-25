富國銀行：金價年底有望突破2000美元　美經濟10月陷衰退

外媒報道，富國銀行(Wells Fargo)實質資產策略主管John LaForge表示，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每安士2,000美元。

儘管本周金價已跌至低於1,800美元，但富國銀行仍維持金價年底2,000美元以上目標不變。LaForge表示，如果美匯指數不是處於20年高峰，金價應該更接近1,900美元。

夏天以來，隨着主要經濟體面臨嚴重通脹和經濟增長放緩擔憂，美元已成為受歡迎的避險資產。據LaForge的說法，美元可能會在未來6個月內保持強勢。

惟LaForge預期美國經濟將在10月或11月陷入衰退，並持續到明年中，美元預期在明年第一季開始轉弱。

LaForge也指，對於黃金而言，更為重要的是美國經濟衰退的型態。如果美國經濟僅溫和衰退，將對金價有利。通脹方面，富國銀行認為很難回落至美國聯儲局設定的2%目標。長期通脹有機會回落至接近3%至4%。

富國銀行預估，聯儲局將在9月份的會議中加息0.5厘。當局最優先的事項仍會是抑制通脹。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)分析工具顯示，投資者目前對聯儲局在9月加息0.5厘 的押注為43.5%，加息0.75厘的押注為56.5%。