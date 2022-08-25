不足一成散戶有投資房託基金　房託基金協會倡加強推廣

香港房託基金協會於周四(25日)成立，該會發表調查報告，表示「資產增值」是香港投資者的首要投資目標，其次是「退休後的收入來源」及「保本」，股票、港幣儲蓄/定期存款及強積金是最多香港人採用的投資工具，當中僅6%受訪者或8.5%受訪投資者表示，目前持有房託基金，反映房託基金目前並非個人投資者最常採用的投資產品。

另外，在對投資香港房託基金沒有興趣的受訪者中，53%表示因為「不熟悉香港房託基金而不感興趣」。而有興趣投資香港房託基金的受訪者中，有47%指「高派息率」是投資房託基金的最大誘因。

通過是次調查題目認識到房託基金的特點後，約半數（46%）受訪者表示可能會在未來 12 個月投資房託基金，平均期望達到6.3%的投資回報率。

協會今年4月委託市場調查機構，以線上問卷形式訪問約1,000名香港居民（調查），結果顯示「資產增值」、「退休後的收入來源」及「保本」乃香港投資者的主要投資目標。然而，37% 受訪者表示2021年的投資回報率少於 3%，這顯示他們未能完全達成投資目標。

由領展資產管理、越秀房託資產管理，以及順豐房託資產管理共同發起的香港房託基金協會，認為市場各界應攜手合作，加强推廣房託的特點，透過提高公眾對房託基金的認識，擴闊投資者基礎。同時，各界亦應合作以多渠道推動香港成為房託基金上市及交易的首選地，例如與內地互聯互通，為投資者提供更多房託選擇。