本地商舖基金斥逾1億元連掃3間灣仔街舖

香港放寬防疫措施，帶動本港零售氣氛轉好，盛滙商舖基金一口氣斥資共約1.04億港元掃入3間灣仔地舖，其中，灣仔莊士敦道102號地舖，建築面積約600方呎，以4,500萬元買入，呎價約7.5萬元，租金回報率約2.9厘。該舖原業主持貨長達49年，物業升值約900倍。

該基金亦以3,250萬元購入大王東街22至30號地下3號舖，建築面積約1,100方呎，租客為已經營達38年的咖哩館，月租約7萬元，租金回報率約2.6厘。原業主於1976年以80萬元買入該舖，物業現升值約3,170萬元或約39.6倍。

另一個買入的同區舖位為謝斐道130至146號地下2號舖，建築面積約700方呎，購入價2,650萬元。現由粉麵租用，月租約6.6萬元，租金回報率約3厘。原業主買入物業約25年，現升值約1,760萬元或約2倍。

該基金創辦人李根興表示，看好灣仔區內有不少重建計劃，包括區內政府大樓及合和中心二期重建，再加上住宅重建項目，將帶動有更多人流，而本港通關後遊客亦必會上升。他又指，肺炎第5波爆發後基金已買入24間街舖，涉及金額共約6億元，年底前目標再買入價值約2至3億街舖，料涉及約10間。