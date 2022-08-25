港交所：ETF通利港市場流動性　助內地更國際化

他提到，在過去3年，本港交易所買賣基金(ETF)產品愈趨多元化，由過去金、債券等相關主題產品，新增鐵鋰礦、碳期貨、中國債券等，今年新增元宇宙、ESG(環境、社會及管治)ETF，截至上周五(19日)，今年累計有15隻新ETF產品在港上市。

ETF通於7月開通，有4隻ETF獲納入「南向通」。他指出，開通首個月北向及南向ETF的日均交易額分別達2,000萬元人民幣及2.16億港元，基於ETF不需付股票印花稅，相對投資個股而然，能節省交易成本，而且目前第二上市股份未納入港股通機制，內地投資者可藉投資有追蹤這些股份的ETF間接投資該些公司。

他認為，ETF獲納入互聯互通機制是一個里程碑，不但能促進中港雙向開放，有助投資者進行資產配置，同時有利香港ETF市場的流動性增長，並令內地ETF市場進一步國際化。

他指出，港交所一直完善ETF市場，包括降低交易成本、豁免買賣ETF時的股票印花稅等，吸引更多市場參與者投資，並增加市場的流動性，強調香港ETF市場是一個具效益的市場。