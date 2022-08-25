【產經直播】港股風後急升 悶局一掃而空？
2022年08月25日 16:48
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國務院推19項接續政策加強刺激經濟復甦，利好氣氛，港股周四(25日)雖然在風暴影響下只有半日市，但顯著做好，恒指高開149點後，愈升愈有，最多升721點，收市仍升699點，報19968點，成交906億元。儘管市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾於周五(26日)央行行長年會講話，但有國策支持，港股悶局一掃而空？有望重上二萬關？
有多隻藍籌派成績表，友邦(01299)上半年雖然由盈轉虧，虧損5.71億美元，但中期股息增加6%至每股40.28港仙，股價績後升4%。另外，蒙牛(02319)中期盈利37.51億元人民幣，按年增長27.32%，每股盈利0.949元人民幣，不派中期息，但績後股價大升9%；至於農夫山泉(09633)上半年則多賺15%，股東應佔溢利有46.08億元人民幣，同樣不派中期息，收市僅升0.8%；幾份成績表如何解讀？股份前景？
美國原油庫存連跌2周至328.2萬桶，刺激國際油價做好並創3周高位，隔晚布油及紐油均收升約1%，「三桶油」亦做好，當中即將派績中海油(00883)表現最醒神，收升4%。面對沙地或將減產及伊朗核談判，油價仲有力維持高企？股民們揸實油股無得輸？
內地最大免稅店集團中國中免(01880)於周四(25日)新股掛牌，收市報158元，與招股價相若，不計手續費，無賺無蝕，呢隻股份前又點睇？
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