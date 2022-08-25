【產經直播】港股風後急升　悶局一掃而空？

國務院推19項接續政策加強刺激經濟復甦，利好氣氛，港股周四(25日)雖然在風暴影響下只有半日市，但顯著做好，恒指高開149點後，愈升愈有，最多升721點，收市仍升699點，報19968點，成交906億元。儘管市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾於周五(26日)央行行長年會講話，但有國策支持，港股悶局一掃而空？有望重上二萬關？

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