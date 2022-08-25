中信建投：短線睇好新能源板塊

中信建投證券首席策略分析師陳果坦言，中國今年下半年經濟承壓，但目前仍有充裕的流動性支撐市場，惟假設美國繼續「縮表」，中國出口的壓力將會慢慢呈現。即使出行需求、消費復甦步伐偏慢，但市場會逐漸適應，認為A股沒有特別大的風險，預期在政策會議前，市況會偏震盪，相信會議後政策方向明朗化，有助穩定市場。

他指，從估值角度判斷，A股仍有配置價值，特別是消費、科技、媒體和電信(TMT)等板塊，雖然新能源板塊已累積一定升幅，但估值未見過高或泡沫化，短期看好新能源板塊，惟投資者或要留意波幅較大。

他提到，現時房地產市場的資金鏈問題，雖然當局已推出多政策，要求「保交樓」，但房企過去主要將資金投資土地儲備，令樓宇竣工進度與銷售進度脫節，要明顯好轉並非易事，市場價格調整值得關注。另外，長期而言，中國面對人口和結構問題，特別是第2波戰後嬰兒潮開始退休，而新增勞動人口減少，令勞動人口呈收縮趨勢，影響各行各業。

他又指，內地新冠肺炎疫情及配套，短時間難與海外市場一樣，採取「共存」策略，目前庫存周期處於10年高位，企業正處於去庫存周期。參考歷史據，在去庫存周期下，企業的盈利會下跌，認為下半年情況會好轉，但幅度受約束。