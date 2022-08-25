連跌3個月！7月本港甲級商廈平均呎租再跌0.1%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，7月份香港整體甲級寫字樓平均每方呎租金約57.2港元，按月進一步下跌約0.1%，已連跌約3個月。主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣平均呎租，皆錄得輕微跌幅，分別下跌約0.1%及約0.2%，而尖沙咀租金則微升約0.3%。

另外，由於上月份有數個具規模的寫字樓單位重投市場，並正值寫字樓傳統租賃淡季，導致香港整體甲級寫字樓空置率升至約9.6%，較6月份上升約0.2個百分點，其中，中環空置率由6月約7.9%，漲至約8.2%，而九龍東空置率則回落至約12.6%。

該行香港董事總經理鮑雅歷表示，7月及8月為寫字樓市場的傳統淡季，再加上大部分國家已重新開放邊境，不少企業的管理層均離境外遊，故該兩個月市況較為淡靜。他相信，寫字樓市場租賃交投將會在未來幾個月出現改善。若本地政府完全撤銷隔離措施，預料會為寫字樓租賃市場帶來突破性需求。

至於上月有一座政府大樓於啟德落成，導致該月整體甲級寫字樓市場錄得約21.7萬方呎淨吸納量。而6月份該市場則有出現9.68萬方呎的負吸納量。