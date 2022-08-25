中石油：下半年成品油消費量料按年增1.6%

王華又指，公司美國存託股份(ADR)將從紐交所退市，是為了更好維護投資者利益，以及綜合評估各項因素才得出此決定。他解釋，公司考慮到目前ADR佔全部已分行的股份比重低，料退市對投資者影響不大，相信A股和H股上市已能滿足投資者需求。

王氏表示，面對美國監管差異，若公司繼續在紐交所上市，需承受更大行政負擔。接下來，公司將按法規完成退市程序，料將在29日向美國證券交易委員會(SEC)提交退市申請，並在9月8日從紐交所退市。

董事長戴厚良表示，留意到目前公司的能源業務分布「一大三少」，即煤碳佔比較大，而油、天然氣，以及新能源佔比則相對較少，公司正朝着擴展新能源業務進發，料長遠新能源業務佔比能擴大到80%。中長期而言，在2035年，公司能實現油、天然氣，以及新能源「三分天下」的戰略目標，到2050年，新能源與油氣佔比則平分。

上半年內地對能源需求因疫情捲土重來而反覆，總裁黃永章表示，內地經濟長期向好的基本面不會改變，料下半年經濟將快速恢復，國家各項穩經濟措施亦開始見成效，油氣市場將逐步回暖。

對於內地成品油需求走勢，黃氏指，其將隨經濟恢復而帶動需求，料下半年表觀消費量約1.8億噸，按年增1.6%，其中航空煤油增幅或更明顯，主因航空業逐步復甦，而未來新能源發展加快，成品油需求則維持低速增長。他又預期，下半年天然氣需求將保持增長，若今年冬季格外寒冷，增幅將更強勁，料下半年消費量按年增5.5%，全年則介乎3,800億至3,900億立方米。