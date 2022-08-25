友邦：上半年派息連回購已回饋股東240億元

受惠於代理及夥伴分銷渠道帶動，友邦香港新業務價值上半年升3.19%至3.23億美元，友邦中國上半年新業務價值則按年減少23.71%至5.63億美元，主要由於上海、蘇州及北京實施嚴格疫情控制措施，影響第二季銷售活動。

對於友邦中國新業務價值利潤率持續下跌，集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲解釋，相比2020年，當時友邦在內地較集中銷售危疾，利潤率會偏高，現時則有更豐富產品選擇，對業務發展更為健康，而儲蓄保利潤率則會較低，加上保單金額會較大，所以拖低整體利潤率表現。

集團首席執行官兼總裁李源祥指出，代理隊伍的新業務銷售動力在第二季按月上升，整體新業務價值於6月份回復增長。隨着各業務地區的限制放寬，友邦保險中國業務的新業務價值在7月取得增長。