8號風球壓線落波　原來港交所員工都唔使「返工」?

雖然風球過後，各大公共交通工具都會加密班次，但你我都知等車嘅人龍係無盡頭㗎嘛，上唔上到車只可以靠彩數，交通時間分分鐘比平日多一倍。其實經過新冠肺炎疫情洗禮，唔少公司都有WFH安排，如果可以保障到員工安全，又可以方便工作，不妨各大公司都積極考慮下，喺人才流失嘅大環境下，可能有助留住員工呢！

話時話，颱風天最緊要mon實風暴消息，不過大部分人都係想睇下有無「打風假」。港交所嘅同事就多一重任務，事關幾點「掛波」、「落波」，好影響資本市場運作，要隨時準備就緒，通知各界最新安排。好似周四朝早7點，小記眼都未擘大，已經收到港交所同事嘅email，提醒9點都未落波，朝早無市，真係辛苦哂！

8月喺業績期，上市公司業績公告無畀「馬鞍」吹咗去，就靠一班財經印刷公司(俗稱Printer)嘅員工幫手。雖然Printer一向都採取輪更制，但小記聽聞，有啲員工以防有特別事故發生，特登喺公司留守。

查實唔少打工仔颱風天都無「打風假」，甚至工作量會多咗，尤其戶外工作嘅工友。下次打風嘅時候，大家不妨都多啲感恩仍默默努力工作嘅人，順手祝福佢哋有平安。香港市場勝在有你哋！