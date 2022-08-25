鐵路大型新盤加推應市　新盤項目特色戶破頂價售出

新盤市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤搶佔市場，有鐵路大型新盤加推單位應付需求。市區項目亦備受追捧，其中旺角新盤有特色單位以破頂價售出。

●凱柏峰II加推108伙 折實呎價18563元

新一批單位全數為標準戶，包括32個一房、65個兩房及11個三房單位，扣除16%折扣優惠，折實售價643.1萬至1,316.36萬元，呎價約17,776至20,048元。

其中最低售價單位為2A座10樓E單位，實用面積353方呎，一房開放式廚房設計，折實呎價約18,218元。而售價最高單位為2A座39樓B單位，實用面積719方呎，套三房間隔，折實呎價約18,308元。

●青衣明翹匯周內連錄交易 套三房售1151萬

●利奧坊‧凱岸頂層特色戶標售1708萬創新高

連同系內同區利奧坊‧壹隅今日的3宗成交，利奧坊系列單日錄4宗成交，套現約3,533萬元，買家以年輕人為主，當中不少為首置上車族。

●利奧坊‧壹隅連沽3伙一房戶 總成交逾1825萬元

其中1座26樓K室以逾656.2萬元沽出，呎價約24,856元；至於同座6樓K室及7樓K室，成交價分別逾582.7萬及逾586.9萬元，呎價約22,075及22,233元。

●代理向NOVO LAND買家贈送九巴月票

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，由即日起至8月31日期間，凡透過該行購買NOVO LAND第1B期單位的首23名買家，即可獲贈九巴月票兩張，價值約1,560港元，而是次優惠總值共約3.6萬元。

他續稱，樓市走勢明顯轉趨明朗，買家入市信心增加，市場購買力湧現，本月新盤銷售量已較上月份顯著彈升，連帶二手交投亦會被帶動。

綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，今年截至8月21日，元朗、天水圍及屯門(不包括掃管笏)一手成交量共錄3,020宗，較去年同期1,044宗，按年急升近1.9倍。若以間隔劃分，三房或以上佔比僅約15.8%，反映市場大單位供應少，市場需求殷切。