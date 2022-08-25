累劈165萬元！映灣園三房減至1015萬易手

風暴無阻買家入市平盤，東涌映灣園三房單位，約兩個月累減165萬元，代理於8號風球下送票，終以1,015萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座極高層B室，套三房加工人房設計，實用面積約868方呎，望全海景，昨日(24日)八號風球懸掛前，以1,710萬元成交，較先前同類型單位成交價回落約4%，呎價約19,700元

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富家閣頂層單位，實用面積約601方呎，連約400方呎天台，三房單位，成交價1,043萬元，呎價約17,354元，單位原先叫價1,150萬元，最終減價107萬元成交，減幅約9.3%。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣昇悅居5座中層H室，實用面積約698方呎，套三房間隔，望內園景，日前以1,175萬元沽出，呎價約16,834元，屋苑8月共錄得6宗二手買賣，現時約有90個單位放售，入場費由728萬元起。

●美聯張靖指，長沙灣昇悅居6座低層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，成交價835萬元，呎價約15,996元，原業主於2002年5月斥資約179.2萬元購入，轉手帳面獲利約655.8萬元，升值約3.66倍。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣碧海藍天6座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，今年3月開價985萬元，8月中調整至906萬元即獲洽購，累減115萬元，以870萬元易手，呎價約17,435元。

●香港置業薛春華透露，奧運站凱帆軒1座中層B室，實用面積約467方呎，兩房間隔，向海景，以1,100萬元放盤約半年獲同區客接洽，議價後減價115萬元或減幅約10.5%，以約985萬元成交，呎價約21,092元。

●中原葉文浩表示，土瓜灣農圃道18號高層E室，實用面積約586方呎，套三房間隔，望海景，最初開價1,178萬元，買賣雙方經連番議後，最終累減53萬元，成交價1125萬元，呎價約19,198元。

●世紀21富山劉倩彤指，鑽石山A座中層6室，實用面積約593方呎，套三房設計，以928萬元成交，呎價約15,649元，單位原先叫價為1,000萬，最終減價72萬成交，減幅約7.2%。

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新界區

●美聯李錦榮表示，東涌映灣園7座中層H室，三房間隔，實用面積899方呎，約兩個月前開價1,180萬元，上月減至1,100萬元，外區租客多次議價後，代理於八號風球下送票，終以1,015萬元購入單位，呎價約11,290元。

●中原吳家威稱，東涌昇薈5座低層E室，實用面積約990方呎，套三房間隔，附儲物室，享內園景，叫價1,100萬元，議價後共減94萬元，以1,006萬元沽出，呎價約10,162元，新買家為內地人剛取得香港永久居民身份證，睇樓一星期入市。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣28座低層E室，實用面積約678方呎，套三房設計，新買家為區內換樓客，原持有兩房戶，有見近期該區樓價已有一定調整，議價後以790萬承接上址，呎價約11,652元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣海欣花園5座中層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望海景，原業主今年4月份放盤，最初叫價760萬元，近日獲外區買家洽購，睇樓一次即決定入市，累減約62萬元，最新以約698萬元成交，呎價約15,076元。

●利嘉閣陳文傑透露，荃灣爵悅庭東爵軒低層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，日前以約700萬元易手，呎價約15,086元，原業主於2018年10月以約678萬元購入，持貨約4年帳面獲利約22萬元，期內物業升值約3.2%。

●美聯陳偉健指，葵涌新葵芳花園A座中層6室，實用面積約408方呎，望市景，單位放盤約5個月，開價約698萬元，區內上車客睇樓數天，與業主議價後累減約60萬，終以638萬元成交，呎價約15,637元，原業主持貨逾4年，單位帳面升值約4%。

●中原王勤學指，元朗區8月至僅錄約40多宗二手買質，包括朗庭園2座高層G室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價580萬元，議價後減10萬元，以570萬元成交，呎價約13,287元。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋宏福苑E座低層5室，實用面積約483方呎，兩房間隔，放盤時開價約330萬元，未補價第二市場以285萬元沽出，呎價約5,901元，原業主則於1983年以14.4萬元購入單位，持貨約39年帳面獲利270.6萬元離場，升值約18.8倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒3座中層C室，實用面積約428方呎，兩房間隔，單位放盤10個月，原先叫價900萬元，減176.2萬元，減幅約19.6%，終以723.8萬元成交，呎價約16,911元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城8月暫錄約26宗成交，包括41座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，日前議價後以488萬元易手，呎價約17,183元，原業主則於2009年以168萬元購入，持貨約13年帳面獲利約320萬元離場，升值約1.9倍。

●美聯李天傑稱，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，外區買家不熟悉區內市況，代理逐推介多個優質海景戶，日睇逾15個放盤，終決定斥830萬元購入上述單位，呎價約16,179元。

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