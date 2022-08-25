A＆F憂通脹損消費需求　股價曾瀉14%

服裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)公布，今年第二季虧損1,683.4萬美元(約1.31億港元)，按年盈轉虧，更以通脹壓力不利消費需求為由，調低全年銷售額指引，拖累股價周四(25日)早段曾瀉14.74%，低見15.9美元，其後跌幅縮窄至7.21%。

業績公告顯示，A&F上季銷售額按年倒退6.9%至8.05億美元，其中Hollister(連同Gilly Hicks及Social Tourist)分部按年下跌15.07%至4.36億美元，抵銷Abercrombie(即A&F品牌)按年增長5.07%至3.68億美元。

以地區計，美國銷售額按年倒退3.93%至5.78億美元，EMEA(歐洲、中東及非洲)按年倒退12.6%至1.66億美元，亞太區按年急跌32.62%至2,777.8萬美元。

不僅如此，A&F把今年全年銷售額指引由「持平至增長2%」，下調成「倒退中單位數」，主要是通脹衝擊消費者需求，而且外匯變動(即美元呈強)亦對收入增長造成2個百分點的不利影響。全年經營溢利率指引亦由5至6%，下調為1至3%，主要是避免庫存積壓，推算業績的平均售價假設有所降低，過程中會削減特定開支。