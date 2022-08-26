東方日報B1：華再泵水 沖起港股

福無雙至，禍不單行！新冠肺炎疫情揮之不去，內地房地產債務危機持續發酵，加上國際地緣政治風險不斷升溫，內地經濟本已遭受重挫，詎料本月內地又陷入極端熱浪引發的「電荒」危機，百業艱難，正加大經濟衰退的風險。有鑑於經濟恢復基礎「不牢固」，內地政府再加碼「泵水」救市，最新推出涉額合共約一萬億元（人民幣•下同）的救市措施，刺激港股周四午後復市曾飆逾700點，高見19,990點，惜尚未收復兩萬點大關，相信後市表現仍然波動。

周三召開的國務院常務會議宣布，決定落實穩經濟一籃子政策同時，再實施19項接續政策，包括政策性金融工具增加3,000億元額度，並用好5,000多億元專項債結存限額；明確支持中央發電企業等發行2,000億元債券，再發放100億元農資補貼。

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，這些新措施對總需求，特別是投資需求帶來積極影響，但難以改變大局，因為「清零」防疫政策將繼續消耗地方政府大量財政資源，加上這些防疫措施不確定性較高，恐抑制投資需求。再者，在上一輪寬鬆周期，房地產行業在推動家庭、開發商和關聯公司，以及地方政府的信貸需求方面發揮了重要作用，但行業如今卻深陷險境。

至於新加坡銀行把內地全年經濟增長預測由原來3.5%，削至3%，惟表示內地可能放鬆的「清零」防疫立場，以及更加穩健的信貸及基建投資，有望在未來幾季提振經濟活動，繼而帶動風險資產受益。

儘管當局再三強調「不搞大水漫灌、不透支未來」，但是港股在8號颱風信號解除後於周四下午復市，恒指高開後愈升愈有，尾段一度飆最多721點，高見19,990點；收報19,968點，升699點或3.63%，重上10天線及20天線（現分別處19,790點及19,890點）。國企指數報6,848點，上漲283點或4.31%；科技指數報4,268點，升242點或6.01%。港股半日市總成交915.7億港元，港股通淨賣出8.03億港元。

獲當局「促進平台經濟健康持續發展」祝福的科網股成升市火車頭，「ATMJ」成員阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）及京東集團（09618）分別彈8.75%、4.83%、8.04%及11%，當中京東表現冠絕藍籌及科指成分股；四者升幅貢獻恒指合共263點上升點數，佔比37.65%。

另外，周四晚上有消息指，中美即將達成協議，允許美國審計機構前往香港檢查在紐約上市的中國企業審計底稿，消息刺激在美上市中概股周四早段做好，阿里巴巴美股較港股收市價曾高約5%。

內地股市方面，滬綜指升0.97%，報3,246點。深成指升0.06%，報12,104點。反觀創業板指數跌0.44%至2,667點；兩市成交不足萬億元。摩根大通重申看好中國股市，因為貨幣供應有所改善，接下來有望迎來更多經濟刺激政策。

值得留意的是，疫情持續拖累內地青年失業率已連續4個月創新高，當局表示高度重視，已推出一系列針對性政策幫助年輕人就業創業，包括提供稅費減免、社保補貼等；並將推動財政、貨幣、產業等政策支持穩就業和市場主體。