美股收市靠穩　納指升207點

美國股市周四(25日)做好，道指收報33,291點，升322點或0.98%；標指收報4,199點，升58點或1.41%；納指收報12,639點，升207點或1.67%。

於央行年會開幕前夕，作為東道主的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治率先「放鷹」，直言當前利率水平未足以讓經濟降溫，聯邦基金利率可能要升至4厘以上。她更強調︰「在溝通中明確我們的目標(讓通脹回落)非常重要」。這番言論似乎是要先給市場打預防針。

經濟數據亦支持聯儲局「鷹派」立場。美國公布第二季國內生產總值(GDP)的修訂數字，由原來的以年率計按季下跌0.7%，上修至下跌0.6%。就業市場表現亦相對地穩健，上周首申領失業救濟人數為24.3萬人，按周減少2,000人；截至前周持續申領人數則為141.5萬人，低過市場預期的144.1萬人。

主要經濟體收緊貨幣政策之際，投資界對環球股市前景的看法亦日趨審慎。外媒一項對150位名股票分析師的調查顯示，受訪者預期全球17個主要股市指數當中，絕大部分於下半年只有個位數升幅，顯然無法彌補上半年的雙位數跌幅。調查亦發現，77%受訪者認為未來3個月市場波動會加劇。

美股業績期步入尾聲，惟科技企業的業績展望亦未如理想。道指藍籌股、客戶管理系統軟件商Salesforce宣布，將全年收入指引下調約2.51%(以中位數計)，至介乎309億至310億美元。該公司於截至7月底止一季，收入按年增長21.76%至77.2億美元。不過，受累於營運成本增加，以及策略投資所產生的收入大減下，列帳淨利潤按年大跌87.28%至6,800萬美元；按非公認會計準則(non-GAAP)的經調整純利亦跌15.12%，至14.02億美元。

Salesforce管理層指出，中小型企業的需求明顯放緩，特別是北美及歐洲；又謂銷售周期可能會延長，客戶亦對新的交易變得更加謹慎，業務策略趨於保守。業績公布後，該企股價下跌3.39%，收報173.91美元。

軟件銷售不振，硬件需求同樣遇冷。專注於圖像處理器(GPU)業務的無廠半導體英偉達(Nvidia)公布，截至7月底止一季收入為67.04億美元，按年升幅只得3.02%，其中遊戲收入按年大跌33%；淨利潤按年倒退72.36%，至6.56億美元。該企預期本季度收入只得59億美元，相當於按年跌16.93%；其股價先跌後回升，收報179.13美元，升4.01%。