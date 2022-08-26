道指升322點　紐油跌2.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.42；港匯見7.8459；離岸人民幣(CNH)報6.8516；美元兌日圓處136.57；歐元報0.9969，英鎊報1.1831。金價處1,756.45美元。布油報99.88美元，紐油處92.97美元。比特幣報2.16萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水210點。

●道指收報33,291點，升322點或0.98%；標指收報4,199點，升58點或1.41%；納指收報12,639點，升207點或1.67%。

●堪薩斯城聯儲銀行行長喬治率先「放鷹」，直言當前利率水平未足以讓經濟降溫，聯邦基金利率可能要升至4厘以上。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，支持今年聯儲局將利率提升至3.75厘至4厘水平，傾向於前置地進行加息。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,164點，升196點或0.97%。

●即月恒生指數夜期收報20,143點，升225點，高水175點，成交34,070張。

●綜合報道，已屆91歲的巴菲特仍無愧「股神」之名，旗下巴郡(Berkshire Hathaway)在半年內，由西方石油投資上賺到40億美元收益。

●社交媒體Twitter周四(25日)宣布，將從8月15日開始將播客(podcast)整合到該平台中。Twitter股價周四收報41.05美元，升0.56%。

●外媒報道，Jefferies Financial Group建議做淡英鎊，並買入加元等大宗商品貨幣。該行策略師告訴客戶稱，仍然有時間從能源價格暴漲引發的經濟動盪中獲利。

●紐約10月期油收報每桶92.52美元，跌2.37美元或2.5%；布蘭特10月期油收報每桶99.34美元，跌1.88美元或1.86%。

●紐約12月期金收報每安士1,771.4美元，升9.9美元或0.56%。

●英國富時100指數收報7,479點，升8點或0.11%；法國CAC指數收報6,381點，跌5點或0.08%；德國DAX指數收報13,271點，升51點或0.39%。