港股企兩萬關　科網股先升後回　申洲急挫9%

港股高開後最多升216點，恒生指數高見20,185點，暫維持過百點升幅，企兩萬點大關樓上。國企指數及科技指數靠穩，主板成交450億港元。

大型科網股回吐，阿里巴巴及美團升幅收窄至1.7%；京東集團升1.3%；小米集團無起跌；騰訊及網易倒跌0.3%；快手挫4.2%。

申洲國際業績遜預期，股價大插9%，是表現最差藍籌。憧憬中央救市，內房股有支持，中國海外、碧桂園及龍湖集團升2.3%至2.7%。

【09:21】港股重上兩萬關 阿里巴巴飆4% 滙豐偏軟

憧憬內地推穩經濟措施，加上市傳中美傳將達成審計協議，港股連日反彈。恒生指數升170點或0.85%，報20,138點；國企指數高開71點或1.04%，報6,920點；科技指數升81點或1.92%，報4,350點。

大型科網股繼續推高大市，阿里巴巴升4.1%；京東集團升2.3%；美團升1.7%；騰訊升1.6%；小米集團升1.5%。另外，嗶哩嗶哩飆6.6%；快手升2.1%。

金融股靠穩，友邦保險再升1%；建設銀行及招商銀行升0.4%；香港交易所升0.2%；中國平安及工商銀行無起跌。滙豐控股跌0.5%。