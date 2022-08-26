【高盛推介】美團業績前兩日急彈逾1成　資金積極開淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：於周五(26日)公布今年中期業績的美團，在周四(25日)只有半日市下發力急彈重上170港元水平，收市升約8%。周五早段繼續上升，最高見183.8元，突破一周高位。現報181.6元，升約2.4%，兩日累計升超過1成。市場料美團非國際財務報告準則，經調整淨虧損介乎47.08億至61.2億元人民幣，按年按年收窄22.9%至擴大0.2%。市場並將關注美團近期業務恢復動力、下半年業務展望。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(23日)及本周三(24日)共錄得約1,410萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金積極流入，有約1,560萬元，並見流入熊證的資金較集中在200元收回區域的近熊。

投資者在部署時，需留意業績公布後其波幅或會回落，因此宜選貼價、波幅敏感度較低的產品，以降低波幅風險。

美團購23156，行使價192元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、中期。

美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.5倍，價外、低面值。

美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比5.2倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、高對沖值。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.2倍，中年期兼低面值。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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