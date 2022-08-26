【高盛推介】美團業績前兩日急彈逾1成 資金積極開淡倉
2022年08月26日 10:32
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：於周五(26日)公布今年中期業績的美團，在周四(25日)只有半日市下發力急彈重上170港元水平，收市升約8%。周五早段繼續上升，最高見183.8元，突破一周高位。現報181.6元，升約2.4%，兩日累計升超過1成。市場料美團非國際財務報告準則，經調整淨虧損介乎47.08億至61.2億元人民幣，按年按年收窄22.9%至擴大0.2%。市場並將關注美團近期業務恢復動力、下半年業務展望。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(23日)及本周三(24日)共錄得約1,410萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金積極流入，有約1,560萬元，並見流入熊證的資金較集中在200元收回區域的近熊。
投資者在部署時，需留意業績公布後其波幅或會回落，因此宜選貼價、波幅敏感度較低的產品，以降低波幅風險。
美團購23156，行使價192元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、中期。
美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.5倍，價外、低面值。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比5.2倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意美團沽(21533)，對沖值高，緊貼正股升跌。中期選擇可留意美團沽(19810)，低面值可控制注碼。熊證方面可留意屬貼熊的美團熊(63542)，與現價有約20元收回距離。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、高對沖值。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.2倍，中年期兼低面值。
美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。