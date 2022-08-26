楊韻銳：提防外圍影響港股　「兩桶油」除淨前或有調整

港股周五(26日)甫開市即重上二萬點關口，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，若恒指能突破20,260點，即打破「一浪低於一浪」格局，後市便有望初步轉強。至於消息面上，他指出，中概股審計底稿爭議或有進展，而中資科技股業績亦「交到功課」，再加上內地接連出招救經濟，種種因素利好大市氣氛，預計樂觀情緒可維持一段時間。不過同時需要留意，美國聯儲局主席鮑威爾即將在全球央行年會(Jackson Hole)上發表講話，預計會提及往後加息步伐，再加上縮表影響陸續浮現，或引起美股波動，對港股構成影響。