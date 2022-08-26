楊韻銳：提防外圍影響港股 「兩桶油」除淨前或有調整
2022年08月26日 11:30
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港股周五(26日)甫開市即重上二萬點關口，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，若恒指能突破20,260點，即打破「一浪低於一浪」格局，後市便有望初步轉強。至於消息面上，他指出，中概股審計底稿爭議或有進展，而中資科技股業績亦「交到功課」，再加上內地接連出招救經濟，種種因素利好大市氣氛，預計樂觀情緒可維持一段時間。不過同時需要留意，美國聯儲局主席鮑威爾即將在全球央行年會(Jackson Hole)上發表講話，預計會提及往後加息步伐，再加上縮表影響陸續浮現，或引起美股波動，對港股構成影響。
「兩桶油」周四(25日)收市後公布中期業績。中國石油股份(00857)上半年勁賺823.91億元人民幣，按年增長55.34%；中國海洋石油(00883)則賺718.87億元人民幣，按年升1.15倍。楊稱，「兩桶油」業務相對穩定，而且派息高，防守力強，料可吸引資金。股份股價在績後至除淨前的這段時間或有調整，對長線投資者而言，可能是部署時機。
美團(03690)將公布業績，楊預期，受內地疫情防控影響，美團第二季收入增長或輕微放緩約8%，到店收入降兩成。展望下半年，市場環境利好美團，倘內地疫情受控，美團業績將持續復甦。不過，他不建議投資者在上半年業績公布前偷步部署，主因大市並非處於牛市，甚至是處於熊市，應盡量減少偷步操作，倒不如待績後，視乎股價能否企穩在6月以來的下降軌之上，再吼位買入。