【高盛推介】比亞迪、贛鋒續升　資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周四(25日)重上260港元水平，升約1.3%，周五(26日)早段繼續上升。早上高開約0.5%後升幅擴大，最高見268.4元。現報264.6元，升約0.9%。有券商料包括比亞迪的3大傳統汽車品牌，其插電式混合動力汽車車型，將在未來12個月內加快取代傳統內燃機汽車的大眾市場份額。

贛鋒鋰業周四跌約0.6%，周五早段發力急彈，最高見74.7元。現報73.8元，升約5.4%。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪好倉於近期持續獲資金吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,870萬元。

贛鋒方面，本周三(24日)及本周四共錄得約190萬元資金流入好倉。

比迪購16562，行使價298.2元，2022年10月17日到期，實際槓桿10.4倍，貼價。

比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿8.9倍，中期、低面值。

比迪牛60641，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛57015，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，近25元收回距離遠牛。

比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。

比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

贛鋒購16243，行使價77.84元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。

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