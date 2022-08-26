【高盛推介】比亞迪、贛鋒續升 資金吸納好倉
2022年08月26日 11:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周四(25日)重上260港元水平，升約1.3%，周五(26日)早段繼續上升。早上高開約0.5%後升幅擴大，最高見268.4元。現報264.6元，升約0.9%。有券商料包括比亞迪的3大傳統汽車品牌，其插電式混合動力汽車車型，將在未來12個月內加快取代傳統內燃機汽車的大眾市場份額。
贛鋒鋰業周四跌約0.6%，周五早段發力急彈，最高見74.7元。現報73.8元，升約5.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪好倉於近期持續獲資金吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,870萬元。
贛鋒方面，本周三(24日)及本周四共錄得約190萬元資金流入好倉。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意比迪購(16562)。中期選擇可留意低面值比迪購(17651)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(60641)，遠牛選擇可留意比迪牛(57015)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購16562，行使價298.2元，2022年10月17日到期，實際槓桿10.4倍，貼價。
比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿8.9倍，中期、低面值。
比迪牛60641，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛57015，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，近25元收回距離遠牛。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。
比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
投資者如看好贛鋒，可留意屬貼價的贛鋒購(16243)。
贛鋒購16243，行使價77.84元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。
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