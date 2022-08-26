中銀香港下月4日進行系統維護　多項服務將暫停

中國銀行(香港)稱，為提升服務質素，將於9月4日(星期日)凌晨0時30分至上午7時進行系統維護工程，屆時多項服務將會暫停，該行建議客戶就所需服務預先作好安排。有關暫停服務的詳情如下：

⚫ 中銀香港網站

⚫ 個人網上銀行(香港、私人銀行及汶萊)

⚫ 企業網上銀行、中行網銀(香港)、金融機構網上銀行及iGTB平台服務(包括

iGTB NET、iGTB MOBILE、iGTB CONNECT及iGTB API)

⚫ 電話銀行(個人及企業)

⚫ 個人手機銀行

⚫ 中銀香港流動應用程式部分服務:申請中銀信用卡、貸款及旅遊保險

⚫ BoC Pay及置業專家流動應用程式

⚫ 轉數快服務

⚫ 在線客服

⚫ 自動櫃員機、存鈔機、存支票機及至專客服

⚫ 使用「中銀提款卡」及「中銀信用卡」(已附加銀行帳戶)於本地及海外的自

動櫃員機(包括本行及銀通網絡的自動櫃員機)提款、查詢帳戶結餘、轉帳、

繳費，以及易辦事、銀聯扣賬消費等

⚫ 微信官號的部分服務:微信錢包綁定、增值、消費及服務號的綁定及其綁定後

功能

⚫ 網上銀行債務證券及存款證認購及帳戶查詢、手機銀行債務證券認購(直至

上午9時30分)

⚫ 網上及手機銀行開立投資帳戶及投資取向問卷填寫及查詢(直至上午10時)

⚫ 網上、手機及電話銀行股票交易及帳戶查詢(直至上午11時)

⚫ iGTB平台 – 帳戶交易紀錄查詢服務(直至中午12時)

⚫ 打簿機(直至中午12時)