京信通信：下半年內地5G基站料增至200萬個

三大電訊商投放在5G上的資本開支有下降趨勢，集團總裁徐慧俊認為，5G的資本開支高峰仍未過，雖然上半年內地的5G基站達185.4萬個，但在整體基站數量而言，4G基站實際上超過500萬個，所以5G基站建設仍有增長空間，建站亦進行得如火如荼，料年底5G基站能達200萬個。

他強調，5G室分(室內分布式天線)建設初起，三大電訊商亦陸續啟動大規模廣義室分建設，為集團主打室內的網絡建設產品帶來機遇，料今年室分建設量將是去年的兩倍，明年和2024年則進入建設高峰期。

對於全球各地5G發展，徐指出，其他地區5G網絡建設較內地慢，惟已逐步加大投入，舉例印度於7月底完成5G頻譜拍賣，研究在當地13個主要城市把5G商業化，並在明年擴展至全國等計劃，都有助集團業務得以延續，並拉長持續時間。他又指，上半年公司的產品製作供應鏈並未受內地疫情限制影響，期內每月出貨量維持正常。

至於於老撾的電訊營運商服務仍錄虧損，首席財務官張飛虎表示，當地業務近3年來不斷改善，並錄正經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)，虧損主要來自折舊等因素，惟料虧損將收窄，未來3年有望達盈虧平衡，減少整個集團財政負擔。

近年各地就中資企業進入當地市場，加大監管甚至企實施制裁，主席霍東齡強調，公司為港資企業，在內地設廠和研發產品，並把旗下產品和服務推廣至全球，至今公司的產品和供應鏈企業中，都未曾被納入任何一個國際制裁名單。

他又指，作為一家面向全球的企業，公司一直都密切留意國際經營環境動向，惟「居安思危是應該，但毋須過分誇大可能發生的危機」，過分擔心或變成作繭自縛，過分「縮手縮腳」或影響業務發展，公司能在此問題上的準備亦有限。他強調，「毋須誇大，有所準備」。

高級副總裁霍欣茹預期，公司新推出的綠色天線，能有助內地電訊商低碳建網，並即將大規模商用。新產品亦受國際電訊商青睞，部分國家正在測試使用。她稱，綠色天線使用包括FPTP(Flesible Pin to Pin)技術等設計，能減少傳輸損耗，應用上亦可提升單個基站的覆蓋範圍，從而降低基站密度。