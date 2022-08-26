SpaceX與T-Mobile合作在美國推衛星連網服務

美國流動電訊公司T-Mobile US與馬斯克(Elon Musk)旗下航太公司SpaceX宣布達成合作協議，T-Mobile US將使用SpaceX「星鏈計劃」(Starlink)的低軌道衛星，為美國部分地區的流動電信用戶提供連網服務。

馬斯克表示，新的合作計劃將與T-mobile現有的蜂巢式網路服務並存，由於透過衛星傳輸數據，計劃將減少對流動通信基站的需求，而在蜂巢式網路目前尚未覆蓋的地方，也能提供文字與圖像傳輸服務，對偏遠地區的緊急情況至關重要。

「星鏈」旗下的衛星將使用T-Mobile的中頻頻譜創建一個新的網路。T-Mobile客戶使用的大多數手機都將與這個新服務相容。新的衛星連網服務將在明年底前展開測試階段，首先將啟用短訊發送服務。馬斯克表示，「星鏈」的下一代衛星將擁有更大的天線，可以直接連結T-mobile網絡上的手機。只要SpaceX下一代Starship火箭完成開發，就會發射第一批新世代衛星。

SpaceX的「星鏈計劃」自2019年至今，已經發射近3,000枚低地球軌道衛星，遠遠超越競爭對手OneWeb及亞馬遜Project Kuiper的進度。