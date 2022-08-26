幣安與南韓釜山市合作發展區塊鏈生態系統

加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安宣布，與南韓釜山市簽署諒解備忘錄，釜山市將獲得幣安提供的技術和基礎設施支援，以發展該市的區塊鏈生態系統和推廣釜山數碼資產交易所(Busan Digital Asset Exchange)。

雙方將計劃以多種方式促進釜山市區塊鏈行業的發展，包括透過釜山的區塊鏈無監管特區(regulatory-free zone)促進區塊鏈計劃和業務、支援城市中與區塊鏈相關的研究和投資、區塊鏈教育等。

幣安表示，將於今年年底前在釜山開展業務工作，以推動該市成為東亞最具活力的數碼中心之一。幣安首席執行長兼創辦人趙長鵬表示，樂見與釜山市合作，支援該市的創新工作並帶來切實有效的區塊鏈行業相關發展，希望能推動城市內、外加密貨幣的採用，以助建立數碼資產交易所和各種區塊鏈產業。

釜山市長Heong-Joon Park認為，合作將拉近釜山數碼資產交易所與全球數碼資產整合平台的距離，有意將釜山創造成吸引全球關注的區塊鏈專業城市，為當地經濟提供新的成長引擎，並使其成為全球數碼金融中心。