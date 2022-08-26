龍湖集團：內地樓市下半年「穩中向好」

他預期，內地房地產下半年呈「穩中向好」態勢，料今年內地商品房成交規模將按年降約30%，但仍對整體內房產業保持信心。至於全年銷售目標，陳序平指，並未預設目標，將根據集團現金流和維持合理利潤增長來決定推新盤節奏，全年集團可售房屋達4,000億元，但將基於市場情況作「動態調整」。

他強調，不希望為了達成銷售目標，而被動地不基於市場需求作推售變動，集團8月在杭州和上海等部分項目曾進行銷售加推，料能推動8月按年銷售變動轉為正數。

作為內房危機中為數不多的「生還者」，陳氏表示，上半年集團房屋交付量超過5萬套，全都是如期交付，其中30%更是提前交付，強調集團的開工步伐首要確保已支付的房屋能如期交付。

他續指，集團長租公寓約有16萬間在手，已開業的約11萬間，將響應國家「房住不炒」原則，力爭每年有20%的收入和利潤增長；而包括物管等業務的智創生活分部，其中物管合約面積目前達4.8億方呎，將善用其收入潛力，未來料該整個分部收入增長達40%以上。陳序平又指，把主要服務業務分部收入總加，料每年服務收入能達30至40%年化增長。

集團融資方面，首席財務官趙軼表示，集團近日完成首單全額擔保的民營房企境內債發行，並跟全國多間銀行達成戰略關係，銀行將繼續對高信用房企達成合作，故集團的融資渠道仍暢通。