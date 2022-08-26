港交所：A股結構性產品令國際投資者多元化管理中國投資風險

雖然過去一年投資市場挑戰重重，但市場預期A股未來或可獲進一步納入國際指數，意味着投資者仍可從中國A股市場中發掘長期投資機遇。據英國智庫經濟和商業研究中心(CEBR)去年底的預測，按名義國內生產總值計，中國將於2031年取代美國成為全球最大經濟體，意味未來數年中國經濟或將呈現穩健增長。

儘管中國股市規模龐大，A股在主要國際指數中的權重仍然偏低。目前，中國A股在MSCI新興市場指數的納入因子為20%，對比美國等其他主要市場之100%納入因子(即全面納入)低，可以預視A股在主要國際指數的權重仍有可觀的上升空間。

值得留意的，MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨7月成交量逾40萬張合約，平均每日成交量達1.905萬張合約，名義價值約12億美元，7月底未平倉合約量達到22,921張合約，名義價值約13億美元。另外，目前有3隻追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的交易所買賣基金(ETF)於香港上市，平均每日成交量為1,900萬港元，總市值達到13億港元。